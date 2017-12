Ontwerp nieuw mobiliteitsplan goedgekeurd FOCUS OP ZWAKKE WEGGEBRUIKERS OOK EXTRA PARKEERPLAATSEN ANTHONY STATIUS

02u31 0 Foto Anthony Statius Er komt een nieuw fietspad langs de N60c tussen het viaduct E17 en de grens met Nazareth. De Pinte De gemeenteraad van De Pinte heeft het licht op groen gezet voor het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan. De rode draad doorheen het actieplan zijn de zwakke weggebruikers. "De uitbreiding en het onderhoud van fietssnelwegen en fietspaden zijn de belangrijkste maatregelen. Daarnaast komen er ook extra parkeerplaatsen aan het station en aan de portalen van het Parkbos", zegt schepen van mobiliteit Leen Gryffroy (N-VA).

Nieuwe fietspaden

Er komen nieuwe fietspaden in de Bommelstraat en aan de Grote Steenweg N60c, tussen de grens met Nazareth en het viaduct E17. Het fietspad over de brug E17 in Pont-Noord wordt onder handen genomen in samenwerking met de stad Gent.





Verbetering bestaande fietspaden

Bestaande fietspaden worden verbeterd, zoals de tunnel in de Langevelddreef en de Baron de Gieylaan. Er komen fietssuggestiestroken in Anthierenslaan, Pintestraat, B. de Gieylaan tot aan Bpost en op het Kerkplein. In een latere fase volgen 't Kruisken en Heirweg.





Zone 30 wordt fors uitgebreid

Zone 30 bestaat vandaag in de schoolomgevingen op de centrumas Pintestraat-Baron de Gieylaan en in de verkaveling Moerkensheide. Bijkomend wordt voorgesteld om het volledige gebied tussen Bommelstraat - Pintestraat - Polderdreef -Vredestraat - Baron de Gieylaan en het station aan te duiden en in te richten als zone 30. De inrichting van de weg zal moeten aangepast worden met snelheidsremmende maatregelen. Met een verlaagde maximumsnelheid verhogen we de verkeersveiligheid in de Boeregemstraat en Heirweg. Tijdelijk dient er ook minder snel gereden te worden op de Grote steenweg wegens wegwerkzaamheden."





Meer parking aan station

Dé mobiliteitstroef van De Pinte blijft het station. Het aantal treinreizigers dat elke dag opstapt in De Pinte zit een stijgende lijn, mede door het feit dat de NMBS-parking in Deinze betalend geworden is. Het ook betalend maken van de parkeerplaatsen aan het station van De Pinte is niet aan de orde, want dit zou een verschuiving naar de omliggende woonstraten met zich meebrengen.





Aan de kant van de Florastraat komen er een honderdtal extra parkeerplaatsen bij en er komen ook extra fietsenstallingen, een kiss-and-ride-zone en een bushalte van de lijnen 34-35-36 bij.





Parkeren aan het Parkbos

Voor het Parkbos worden twee portalen met parkeergelegenheid ontwikkeld. Het huidig portaal Grand Noble op het grondgebied van de stad Gent met zo'n zestig parkeerplaatsen kan, indien de tramlijn 7 wordt doorgetrokken tot aan het Parkbos, op termijn vervangen of uitgebreid worden tot een volwaardige park-and-ride. Aan portaal Den Beer wordt een parking aangelegd met een dubbele functie: carpoolparking voor de E17 op weekdagen en randparking Parkbos in het weekend en op andere vrije dagen.





Het plan wordt op donderdag 11 januari om 20 uur aan de inwoners voorgesteld in het Ontmoetingscentrum Polderbos. Daarna is er ook mogelijkheid tot inzage in het gemeentehuis. Het openbaar onderzoek loopt van 8 januari tot en met 28 februari en het definitief plan moet tegen de zomer van 2018 klaar zijn.