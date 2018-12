Nieuw snelheidsregime vanaf 1 februari Anthony Statius

15 december 2018

Het nieuw snelheidsregime in De Pinte gaat van start op 1 februari 2019.

In het nieuwe mobiliteitsplan van De Pinte, dat werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 juni 2018, werd voorgesteld om een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur vast te leggen op alle lokale wegen. Concreet zal de signalisatie in de Polderdreef en de Nieuwstraat, tussen rotonde Moerkensheide en rotonde Zwartegat, worden aangepast van 70 naar 50 kilometer per uur.

In het centrum van De Pinte en Zevergem wordt hierop een uitzondering gemaakt door het invoeren van een zone 30, zonder te raken aan de verkeerscirulatie voor het autoverkeer. Concreet wordt de zone 30 in De Pinte uitgebreid naar de straten tussen de Baron de Gieylaan en de spoorweg en in Zevergem naar de Veldstraat vanaf het kruispunt met de Weldendreef.

Een afwijking naar 70 kilometer per uur wordt, omwille van vrijliggende fietspaden, toegestaan in Den Beer en de Veldstraat, tussen Grote Steenweg en Molenstraat.

Om de nieuwe snelheidsheidsbeperkingen op te volgen zullen er in samenwerking met politiezone Schelde-Leie regelmatig snelheidscontroles plaatsvinden. In de loop van januari wordt er aan iedere inwoner een plan bezorgd waarop de snelheidszones duidelijk aangeduid staan.