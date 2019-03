Na drie dagen kamperen op Erasmus De Pinte: “Alle leerlingen ingeschreven” Anthony Statius

18 maart 2019

16u00 0 De Pinte Na drie dagen kamperen hebben alle ouders hun zoon of dochter maandagochtend kunnen inschrijven op Erasmus De Pinte. “Er zijn 174 leerlingen ingeschreven voor 168 plaatsen, maar er vallen er ieder jaar sowieso enkele af; dus iedereen heeft een plekje op onze school”, zegt directeur Katrien Choueiri.

Paniek voor niets op Erasmus De Pinte. Nadat een van de ouders vrijdagavond al arriveerde voor de inschrijvingen van maandagochtend, ontstond een kettingreactie en al snel rolden tientallen ouders de slaapmatjes uit in een van de lokalen. Nergens voor nodig, verzekerde de directie, maar de mama’s en papa’s die zoon- of dochterlief volgend schooljaar het liefst naar de Polderdreef zien gaan, namen het zekere voor het onzekere en weken drie dagen lang niet van hun plaats.

“Zoals verwacht hebben de ouders de lijst, die ze dit weekend hebben aangelegd, gerespecteerd”, zegt directeur Katrien Chouieri. “De namen werden een voor een afgeroepen en alles is zeer vlot en rustig verlopen. De ouders die effectief drie dagen hebben overnacht op school hebben er een gezellig weekend van gemaakt. Uiteindelijk zijn er 174 leerlingen ingeschreven voor de 168 beschikbare plaatsen. Er staan dus zes mensen op de wachtlijst, maar zoals ieder jaar is er altijd een kleine groep ouders, ongeveer 10%, die hun kind hier inschrijven als back-up plan. Deze leerlingen vallen sowieso af eens er zekerheid is van een andere school, die van in het begin hun voorkeur genoot. Iedereen die hier naar school wil gaan, zal dus plaats hebben.”