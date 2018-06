N-VA ziet liever fiets dan nachtbus tijdens Zeverrock 14 juni 2018

02u34 0

Met de fiets of met de nachtbus naar Zeverrock? De meningen van coalitiepartners Ruimte en N-VA De Pinte zijn duidelijk verdeeld als het over het ideale vervoersmiddel naar Zeverrock gaat. Het festival vindt op vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus plaats in Zevergem. Raadslid Simon Suys (Ruimte) heeft op de laatste gemeenteraad gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen of de gemeente navraag kan doen bij De Lijn voor een tijdelijke busverbinding tussen De Pinte en Zevergem. "Zo kunnen die mogelijks aansluiten op de bestaande buslijnen via Zwijnaarde of Sint-Denijs-Westrem naar Gent. Misschien zijn ook private busmaatschappijen geïnteresseerd. Zo kunnen de veelal jonge bezoekers veilig van en naar het muziekfestival gaan", klinkt het bij Suys.





"Het inleggen van een nachtbus van Zevergem naar De Pinte vinden wij geen duurzame oplossing", reageert schepen Leen Gryffroy (N-VA). "Ook rijdt zo'n bus één keer per nacht en dus niet voor iedereen, want vol is vol. Het betreft hier een afstand van slechts vier kilometer en dit kan gemakkelijk in een kwartier worden overbrugd met de fiets. Bovendien behoort dit niet tot de kerntaken van de gemeente en zou het kostenplaatje vrij duur uitvallen. De fiets is het meest aangewezen vervoersmiddel." (ASD)