N-VA wil verkiezingen zonder borden 22 juni 2018

02u48 0

Zoals in vele andere gemeenten roept N-VA ook in De Pinte de andere politieke partijen op om geen verkiezingsborden te plaatsen.





"Mooi zijn die verkiezingsborden op privé-eigendommen niet", zegt lijsttrekker Kristof Agache. "Ze vervuilen het straatbeeld van onze residentiële gemeente. N-VA De Pinte - Zevergem roept alle partijen op om samen tot een akkoord te komen om geen verkiezingsborden te plaatsen. We beseffen dat we dit juridisch niet kunnen afdwingen, maar het idee is enkel haalbaar als de vier partijen zich hiertoe openlijk verbinden via een gentlemen's-agreement. Dus ofwel zet geen enkele partij verkiezingsborden, ofwel doen ze het allemaal. Er werden al contacten gelegd maar op heden lukte het helaas niet om iedereen hierover op een lijn te krijgen."





(ASD)