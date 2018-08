N-VA wil geen fusie met Gent 28 augustus 2018

N-VA De Pinte-Zevergem komt als eerste partij van De Pinte met haar volledig verkiezingsprogramma naar buiten. Nadat de N-VA in De Pinte reeds in mei als eerste haar volledige lijst communiceerde, komt ze nu ook als eerste met haar volledig verkiezingsprogramma naar buiten. "We zetten in op een slanke, efficiënte, maar klantgerichte overheid die focust op haar kerntaken", zegt lijsttrekker Kristof Agache. "Ook veiligheid is een belangrijk thema voor ons, zowel thuis als in het verkeer. En we willen ook zo veel mogelijk het groene en residentiële karakter van onze gemeente bewaren. We spreken ons dan ook duidelijk uit tegen een fusie met Gent, maar er kunnen wel verkennende gesprekken voor meer samenwerking met Sint-Martens-Latem en Nazareth worden opgestart." Het volledige programma kan worden nagelezen op https://depinte.n-va.be/. (ASD)