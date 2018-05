N-VA-lijst telt twaalf nieuwkomers 24 mei 2018

N-VA De Pinte-Zevergem heeft gisterenavond op haar ledenvergadering de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel goedgekeurd. Hiermee is N-VA de eerste partij van De Pinte die over haar volledige lijst communiceert. Na lijsttrekker Kirstof Agache komen schepenen Benedikte Demunck en Leen Gryffroy. "We verwelkomen twaalf nieuwe gezichten", zegt lijsttrekker Kristof Agache, zelf een nieuw gezicht op de N-VA-lijst. "Enerzijds toont dit dat we zelfs als beleidspartij erin slagen om continu te vernieuwen, anderzijds illustreert dit ons sterk wervende karakter. De nieuwkomers zijn René Steyaert, Saskia De Leeuw, Pieter Van Caeneghem, Veronique De Coeyere, Christophe Menschaert, Eric Smet, Laurens Neyens, Adinda DeBoevere, Yo Deconinck, Laurent Delbeke en Philemon Claes."





Oude bekenden zijn voorzitter Alexander Vanryckeghem, Greet VanDen Berghe, Gert De Bruyker, OCMW-raadslid Lieve Strybos, Nico Monnoye, Rita Niemegeers en onze lijstduwer en huidig schepen Jeanine Maes. Deelgemeente Zevergem kan rekenen op 4 van de 21 plaatsen, waaronder huidig schepen Leen Gryffroy." (ASD)