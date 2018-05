MJR Team schenkt 60.000 euro aan KOTK 15 mei 2018

Het MJR TEAM De Pinte heeft dit jaar meer dan 60.000 euro ingezameld voor Kom op tegen Kanker. Oprichter Erik Van de Velde en zijn sportievelingen startten de 1.000 km voor KOTK met 11 teams en daarmee zijn ze één van de grootste ploegen. In het MJR TEAM De Pinte zijn er vijf renners die de volledige 1.000 kilometer solo zullen fietsen. Een van hen doet dit al voor de vijfde keer op een rij. In totaal zijn er 46 renners die één of meerdere ritten van 125 km fietsen. "Het zijn niet allemaal de getrainde wielertoeristen die starten, maar ook mensen die er speciaal voor getraind hebben om zo een familielid of vriend te herdenken tijdens hun rit", zegt Erik. "Niet alleen geld inzamelen, maar ook lotgenoten samenbrengen is belangrijk."





MJR Team werd in 2014 opgericht. De naam MJR (Marie Jeanne Robert) is gekozen als eerbetoon aan de ouders van oprichter Erik Van de Velde, die beiden met kanker te maken kregen. De voorbije vijf jaar heeft het team al meer dan 185.000 euro ingezameld. Meer info via https://www.mjrteam-depinte.be/ (ASD)