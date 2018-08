Minder ongevallen, meer gewonden 03 augustus 2018

02u48 0

Er gebeurden in de eerste helft van 2018 opvallend minder ongevallen in de zone Schelde-Leie.





De politiezone omvat de gemeenten De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth en Gavere. Uit cijfers die de politie zelf verspreidde, blijkt dat er van 1 januari tot en met 30 juni 299 ongevallen gebeurden. Dat komt neer op drie ongevallen om de twee dagen. In vergelijking met de voorgaande jaren, is dat een significante daling. Toen schommelde het aantal ongevallen telkens rond de 350, of bijna twee ongevallen per dag. "De voornaamste oorzaken blijven alcoholgebruik, onvoldoende afstand houden en het niet verlenen van voorrang", meldt de politie. Opvallend is wel dat er ondanks het dalende aantal ongevallen in totaal, er in 2018 meer gewonden vallen in het verkeer. Op de site van de zone lijst de politie op hoe verkeersgebruikers zich nog veiliger kunnen verplaatsen. (OSG)