Mark Van Neste (69) stopt met gemeentepolitiek 04 juli 2018

02u40 0 De Pinte Eerste schepen Mark Van Neste trekt zich terug uit de gemeentepolitiek van De Pinte. Het 69-jarige liberale boegbeeld zat al een tijdje niet meer op dezelfde golflengte met zijn partij en de recente stemming over het mobiliteitsplan - Van Neste stemde voor, de VLD-fractie onthield zich, was de druppel. "Ik blijf me tot het einde van de legislatuur inzetten voor onze gemeente en mijn kiezers", zegt Van Neste.

Mark Van Neste zorgt voor een kleine schokgolf in het politieke landschap van De Pinte. De huidige eerste schepen komt niet meer op voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.





"Over bepaalde dossiers zit ik al een tijdje niet meer op dezelfde golflengte met de Open Vld-fractie", zegt Mark. "Op de laatste gemeenteraad onthield de fractie zich bij de stemming over het mobiliteitsplan. Ik stemde voor uit collegialiteit met het bestuur, maar vooral omdat ik in dit plan geloof en omdat ik er zelf jaren aan gewerkt heb. De onthouding van mijn fractie was voor mij de druppel, die mij deed beslissen om niet op de lijst te staan van de Open Vld voor de komende gemeenteraadsverkeizingen. Er is geen breuk maar ook geen gevoel van betrokkenheid meer met de lokale partij."





Mark Van Neste werd in 1994 door Gilbert Strumane aan boord van het liberale schip gehaald. Hij begon als secretaris, werd voorzitter en in 2000 kwam hij voor de eerste keer op bij de verkiezingen. In 2001 werd hij fractieleider en een jaar later volgde hij zijn goede vriend en collega Lieven Vanderstraeten, die dat jaar overleed, op als schepen van financiën en ruimtelijke ordening. Mark zal dan zestien jaar zetelen als schepen voor Open Vld.





"Ik ben fier op het kasteelpark Viteux, het RUP en Sportpark Moerkensheide, RUP Centrumbocht, het RUP Zevergem-dorp en de vernieuwde en heraangelegde fietspaden in ondermeer de tunnel Langevelddreef. Ik laat niet zomaar alles los en ik blijf mij nog tot 31 december inzetten. Zo wordt de Keistraat ter hoogte van Den Duiver aangepakt en de Fietsnelweg F7 doortocht Station opgestart. En daarna? Reizen en meer tijd vrijmaken voor mijn vrouw, mijn vier kinderen en mijn acht kleinkinderen." (ASD)