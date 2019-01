Luc De Ruyck is Verdienstelijke Burger 2018 Anthony Statius

30 januari 2019

De Pintenaar Luc De Ruyck, schrijver van het liedje ‘En... we zijme van De Pinte’, is volgens de lokale liberale fractie de meest Verdienstelijke Burger van 2018. Open Vld De Pinte-Zevergem reikte deze prijs uit tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die deze keer plaatsvond in De Veldblomme in Zevergem.

Ieder jaar kent Open Vld De Pinte- Zevergem de titel van ‘Verdienstelijke Burger’ toe aan een persoon of een groep die zich belangeloos heeft ingezet voor de gemeente. Vorig jaar ging Bart Laureys, voorzitter van de cultuurraad, met de eer lopen en deze keer is dat Luc De Ruyck.

“Met 150 jaar De Pinte in gedachte, was de keuze snel gemaakt”, zegt voorzitter Evelyne Gomes. “De prijs ging naar de man die onze gemeente haar eigen lijflied gaf en later ook over Zevergem een zeer mooi gedicht schreef. Even was Luc Valentino back on stage en dit bracht op slag ambiance in de zaal.”