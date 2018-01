Lokale Helden gezocht 02u45 0

De Pinte is op zoek naar kunstenaars en muzikaal talent die hun ding willen doen in de 'Week van de Amateurkunsten' in april. De Open Atelierdagen krijgen een vervolg in 2018. Tijdens de twee weekends van de 'Week van de Amateurkunsten' tonen lokale kunstenaars hun werk in hun huis of atelier. Op vrijdag 27 april maakt men de koppeling met 'Lokale Helden' en zet men muzikaal talent extra in de spotlights. Onder Lokale Helden verstaat men iedereen uit de buurt die muziek maakt, van dj's en zangers tot producers en coverbands. Wie een concert wil geven op een gezellige locatie of wie een leuke locatie ter beschikking wil stellen, neemt contact op met de cultuurdienst via cultuurbeleid@depinte.be, 09/280.98.50 of facebook.com/ cultuurdepinte. (ASD)