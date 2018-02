Leerlingen planten samen met minister Parkbos aan 09 februari 2018

02u51 2 De Pinte De vijfde- en zesdejaars van de Kleine Prins in De Pinte mochten gisteren het Parkbos helpen aanplanten. Samen met minister Joke Schauvliege, burgemeester Hilde Claeys en enkele leden van de gemeenteraad staken zij onder andere zomereik en kastanjes in de grond naast de Kalandedreef.

Het Parkbos is in volle expansie. In totaal zal het Agentschap Natuur en Bos zo'n 20.000 nieuwe bomen planten in De Pinte, Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem. Gisterochtend kwam minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege samen met de vijfde- en zesdejaars van school De Kleine Prins de eerste bomen planten aan de dreef De Kalande.





"Ook op 20 en 26 februari zijn er nog plantdagen", zegt boswachter Jean-Pierre Nicaise. "In totaal komen vijfhonderd leerlingen uit De Pinte, Sint-Martens-Latem en Sint-Denijs-Westrem een handje toesteken. Daarnaast komen de FOS-scouts op 10 februari de eerste aanplantingen doen in het speelbos van De Pinte een dag later komen ook de Scouts en Gidsen van De Pinte helpen en op 23 februari komen net als vorig jaar 250 Vlaamse ambtenaren uit het Virginie Lovelinggebouw een handje toesteken." (ASD)