Kristof Agache trekt N-VA-lijst 03 mei 2018

Kristof Agache (43) wordt lijsttrekker voor N-VA De Pinte-Zevergem. De tweede en derde plaats gaan naar schepenen Benedikte Demunck (42) en Leen Gryffroy (52). Schepen Jeanine Maes (72) zal de lijst de duwen.





Kristof Agache is mede-oprichter van N-VA De Pinte-Zevergem en hij is werkzaam in de financiële sector. "Sinds 2013 maakt de N-VA deel uit van het gemeentebestuur van De Pinte en onze partij heeft steeds de nadruk gelegd op financiële verantwoordelijkheid, veiligheid en het residentiële karakter van de gemeente. Het zou fantastisch zijn als we ons werk konden verderzetten", zegt Kristof.





Benedikte Demunck is huidig schepen van personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu en duurzaamheid en Leen Gryffroy - de enige schepen uit Zevergem - heeft als bevoegdheden verkeer en mobiliteit, cultuur en erfgoed, en informatie en communicatie. Jeanine Maes is schepen van gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking en landbouw. (ASD)