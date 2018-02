Krekelstraat krijgt fietspad 14 februari 2018

De gemeente De Pinte en de stad Gent gaan samen een fietspad aanleggen in de Krekelstraat in deelgemeente Zevergem. Zowel De Pinte als Gent zijn vragende partij voor een volwaardig fietspad in deze drukke straat met veel busverkeer. De gemeenteraad van De Pinte gaf groen licht voor de heraanleg.





In het kader van het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk werken de stad Gent en de gemeente De Pinte samen voor het aanleggen van een fietspad in de Krekelstraat. Deze aanleg gaat gepaard met een herinrichting van de rijweg en de kruispunten en de nodige voorzieningen voor openbaar vervoer. Verder komt er een aanleg van groene bermen met aanplanting van houtachtige gewassen en openbare verlichting. Ondertussen zal watermaatschappij Farys van de gelegenheid gebruik maken om er werken uit te voeren, zoals een gescheiden rioleringsstelsel.





Om aan de eisen van de stad Gent, de gemeente De Pinte en Farys te kunnen voldoen is er een studieopdracht nodig die klaarheid zal schenken in de nodige breedte van het openbaar domein. De gemeenteraad van De Pinte gaf op maandag 29 januari groen licht voor de samenwerkingsovereenkomst.





(ASD)