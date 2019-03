Klimaatexpert Koen Meirlaen geeft lezing over klimaatopwarming in gemeentehuis Anthony Statius

20 maart 2019

08u19 0 De Pinte Op uitnodiging van Groen De Pinte komt klimaatexpert en Pintenaar Koen Meirlaen op woensdag 27 maart spreken over k limaatopwarming en Antarctica. Iedereen is om 20 uur welkom in het gemeentehuis.

Koen Meirlaen verbleef bijna drie maanden in Antarctica en in zijn eigen gemeente De Pinte wil hij de mensen informeren over de klimaatopwarming en Antarctica. “De klimaatonderzoeken en de uitdagingen voor morgen zijn te belangrijk om stil te blijven zitten” is zijn motto. In een boeiende lezing neemt de klimaatexpert de toeschouwers mee naar het meest extreme continent en vertelt aan de hand van uniek foto- en videomateriaal over de klimaatonderzoeken in Antarctica: de oorzaken, gevolgen en oplossingen van de klimaatopwarming.

De lezing vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De toegang is gratis. Meer info via www.groendepinte.be.