Kerstboompje aan graf van zoon gestolen: “Laf, zonder scrupules stelen van de doden” Jeffrey Dujardin

26 december 2018

15u22 15 De Pinte De 60-jarige Jean-François De Vos uit De Pinte kreeg deze ochtend een zeer onaangename verrassing te verwerken. Voor de kerstdagen had hij aan het graf van zijn zoon Frederik een kerstboompje geplaatst. Deze ochtend bleek het gestolen te zijn.

De familie van Frederik De Vos, die omkwam bij een ongeval in 2014, kreeg deze ochtend een zware klap te verwerken. Toen vader Jean-François het graf van zijn overleden zoon deze ochtend ging bezoeken op de begraafplaats in De Pinte, moest hij vaststellen dat er zaken verdwenen waren. Ze hadden voor de kerstdagen aan het graf van Frederik een kleine kerstboom geplaatst met verlichte balletjes. Vandaag bleek dat die verdwenen is. “Ik vraag me af wie echt zo diep gevallen is om zonder scrupules te stelen van de doden”, zegt Jean-François. Er is geen enkel spoor naar de dader of het boompje, “Misschien komt de dief het nog terug plaatsen als hij dit leest. Al hoop ik daar niet echt op.” Na de post op sociale media kwamen vele verontwaardigde reacties binnen. Wie een tip heeft, kan altijd terecht bij de lokale politie van politiezone Schelde-Leie, op het nummer: 09/321.76.60.