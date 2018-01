Kerstboom samen met restafval opgehaald 02u51 0

De kerstbomen in De Pinte worden op woensdag 10 en donderdag 11 januari gratis opgehaald. Dit gebeurt gelijktijdig met de ophaling van het restafval, dus je hoeft het niet meer door te geven aan de gemeente. De kerstboom mag buiten liggen vanaf de avond voor je ophaaldag en ten laatste om 6 uur 's ochtends van de ophaling. Indien de boom niet weg is, mag je hem laten liggen zodat hij de dag nadien kan worden opgehaald. Versieringen, plastic zakken of potten moeten verwijderd zijn. (ASD)