Kermissen met extraatje voor 150 jaar De Pinte 02u33 0 Foto Anthony Statius Het feestjaar wordt ingezet met het lied 'En... we zijme van De Pinte' van Luc De Ruyck (tweede van rechts).

De Pinte bestaat dit jaar 150 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd. In 1829 wendde het gehucht zich tot koning Willem I met het verzoek om als zelfstandige gemeente erkend te worden. Maar het was wachten tot 1868 vooraleer men zich kon afscheuren van Nazareth. Burgemeester Hilde Claeys (Ruimte) lichtte gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie al een tipje van de sluier. "De festiviteiten beginnen op 22 april met Erfgoeddag. Met hulp van onze inwoners verzamelden we 150 voorwerpen die onze geschiedenis mooi samenvatten. Onze kermissen worden dit jaar ook extra kracht bijgezet. Zo zijn er tijdens de Pinksterkermis een retrokoers en dorpsloop, en een Boombal en optreden van The Whodads. De Septemberkermis wordt afgesloten door onze bekendste inwoner Bobby Setter. Ook de verenigingen organiseren heel wat activiteiten en deze worden in de loop van het jaar bekendgemaakt." Het gemeentebestuur sloot de receptie af met het liedje 'En... we zijme van De Pinte' en vroeg hiervoor de auteur Luc De Ruyck op het podium. Meer informatie over de vieringen via de website www.depinte.be/150jaardepinte. (ASD)