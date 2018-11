Keistraat opnieuw open voor verkeer Anthony Statius

09 november 2018

De Keistraat in De Pinte is opnieuw open voor alle verkeer in beide richtingen. De straat werd verlegd, het wegdek vernieuwd en er ligt dubbelrichtingsfietspad op het stuk tussen de Rosdamstraat en de rotonde aan de Baron de Gieylaan.

Op vrijdagmiddag werden de werken in de Keistraat na twee maanden afgerond. Het gemeentebestuur van De Pinte heeft het initiatief genomen om samen met TMVW/Farys het gedeelte van de Keistraat tussen de Rosdamstraat en de rotonde Baron de Gieylaan opnieuw aan te leggen”, zegt schepen van Openbare Werken Mark Van Neste (Open Vld). “Op grondgebied De Pinte werd de gracht gedempt en er werd een nieuw wegdek aangelegd. De helft van de bestaande weg op grondgebied Gent blijft liggen en is nu een dubbelrichtingsfietspad geworden. Dit fietspad wordt bij de heraanleg van de Baron de Gieylaan in 2020 door de stad Gent uitgevoerd en zo zal men veilig kunnen fietsen van de Moeistraat tot aan de rotonde aan De Drie Sleutels. Voorlopig wordt het bestaande wegdek als fietspad gemarkeerd.