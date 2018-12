Katrien Devos helpt MJR Team met boomplantactie Anthony Statius

16 december 2018

12u01 0 De Pinte De renners van MJR Team De Pinte kregen tijdens hun boomplantactie op zondag 16 december hulp van actrice Katrien Devos. De kotmadam mocht de eerste winterlinde in de grond steken aan Mieregoed. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Het MJR Team De Pinte en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) haalden zondag de spades boven voor het goede doel. De voorbije weken deden ze een warme oproep om een boompje ter waarde van 5 euro te kopen. Al deze bomen werden zondag met hulp van talloze vrijwilligers geplant aan het Mieregoed in het Parkbos van De Pinte.

“Met ons MJR Team doen we voor de zesde keer mee aan de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker”, zegt Erik Van de Velde, oprichter van het MJR Team. “In totaal rijden elf teams mee en hiervoor moeten we 55.000 euro verzamelen. Dit doen we aan de hand van verschillende acties, waaronder deze boomplantactie. Naast twee grote winterlindes worden vooral zomereiken en andere inheemse soorten in de grond gestoken. Het plantgoed werd geleverd door ANB.”

Naast Katrien Devos deden ook de leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem hun duit in het zakje. De leerlingen maakten speciaal een zitbank met daarop het logo van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. De zitbank zal een plekje krijgen in het Parkbos. Meer info via www.mjrteam-depinte.be/boomactie