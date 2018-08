Jongeren reizen goedkoper met openbaar vervoer 21 augustus 2018

Jongeren uit De Pinte betalen een pak minder om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. De gemeente betaalt immers 25% van de Buzzy Pazz en/of de schooltreinkaart terug. Wie enkel een Buzzy Pazz koopt, krijgt de korting onmiddellijk bij aankoop. Het enige dat je nodig hebt, is je identiteitskaart. Wie al een abonnement heeft, kan dit inruilen voor een exemplaar met korting. Wie met de trein naar school gaat, kan bij de dienst Burgerzaken een attest afhalen, waarmee je ook een korting van 25% krijgt. Het enige dat je moet doen is het formulier laten ondertekenen en met een pasfoto naar het stationsloket gaan. Meer info via www.depinte.be/openbaarvervoer. (ASD)