Jonge techneuten krijgen diploma Anthony Statius

14 december 2018

De jonge deelnemers van de Techniekacademie hebben hun diploma gekregen van het gemeentebestuur van De Pinte. De jonge techneuten werden op woensdag 12 december na hun laatste sessie uitgenodigd in OCP Polderbos.

De Techniekacademie De Pinte is een initiatief dat kinderen van tien tot twaalf jaar onderdompelt in de wereld van techniek en technologie. In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar in De Pinte uitgedaagd om met techniek problemen op te lossen. Professionele techniekmentoren stonden in voor de begeleiding. De kinderen werkten rond zes concrete projecten: een voederhuisje, een mystery box, lampjes schakelen, een nachtklokje, een robot, ze maakten snoepjes en deden enkele chemietestjes. Ze gingen ook één keer op bezoek bij een bedrijf in de gemeente, namelijk Atrium glaskunst.