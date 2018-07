Jonge agressievelingen krijgen genade na gewelddadige raid 13 juli 2018

02u38 0 De Pinte Vijf twintigers zijn weggekomen met voorwaardelijke gevangenisstraffen voor een gewelddadige raid op een woning in De Pinte.

In november van vorig jaar werd De Pinte opgeschrikt door een gewelddadige raid. Vijf jongemannen drongen met veel bombarie een woning binnen. Ze trapten de deur in, sloegen de woning kort en klein en gaven een slachtoffer zware klappen.





De reden van de raid? Wraak. Een vriend van het gewelddadige vijftal was in een discotheek aangevallen, en dat konden ze niet zomaar laten passeren. De mannen dachten hun zondebok terug te vinden in het huis in De Pinte, maar die was er zelfs niet aanwezig. "Dat maakt het nog erger", vond de rechter. "Blinde agressie tegen mensen die er niets mee te maken hebben."





Waarschuwing

Zo streng de rechter klonk tijdens het proces, zo mild was zijn vonnis gisteren. Vier beklaagden krijgen celstraffen met uitstel, één man krijgt een werkstraf.





Niemand hoeft dus effectief naar de gevangenis - al had de rechter nog een waarschuwing in petto. "De tijd van woorden is gedaan. Het wordt tijd dat ze het bewijzen, anders gaan ze de Nieuwewandeling heel snel van aan de binnenkant zien." (OSG)