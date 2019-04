Jean-Pierre en Chantal zijn eerste digitale trouwers in De Pinte (maar ze kregen wel nog een trouwboekje mee) Anthony Statius

02 april 2019

12u06 0 De Pinte In De Pinte mocht burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) op maandag 1 april het eerste digitale huwelijk voltrekken. Een dag nadat de federale beslissing werd gelanceerd om de akten van de burgerlijke stand digitaal aan te maken, stapten Jean-Pierre Vlaeminck en Chantal Soetaert in het digitale huwelijksbootje. Ze kregen wel nog een trouwboekje mee. Voor de folklore.

Op zondag 31 maart werd op federaal niveau de gemoderniseerde burgerlijke stand gelanceerd. Voortaan worden akten van de burgerlijke stand digitaal aangemaakt en bijgehouden in een centraal register. Op maandag 1 april werden in De Pinte de eerste digitale akten aangemaakt. Bij het opstellen van geboorte- of huwelijksakten komt er in principe geen balpen meer aan te pas.

“Zaterdag sloot ik nog twee huwelijken af op papier, maandag had ik de eer het eerste digitale huwelijk te voltrekken”, zegt burgemeester Vincent Van Peteghem. “Onze dienst had alles tot in de puntjes voorbereid en alles verliep vlot. Hoewel er vandaag niet langer een wettelijke verplichting is om een fysieke handtekening op de huwelijksakte te zetten hebben we er in De Pinte wel voor gekozen deze ceremoniële handeling te behouden. We geven ook nog steeds een trouwboekje mee. Het is en blijft toch een mooi aandenken aan een onvergetelijke dag.”