Informatieavond over RUP Zevergem Scheldedorp Anthony Statius

18 februari 2019

14u55 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte organiseert op woensdag 20 februari een informatieavond over het dossier RUP Zevergem Scheldedorp.

In het Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor Zevergem Dorp werd een visie voor de dorpskern van Zevergem voor de komende decennia vertaald in een aantal bestemmingen. Dit plan werd op 5 oktober 2018 vernietigd door de Raad van State. Het gemeentebestuur van De Pinte wenst haar inwoners over de concrete gevolgen van deze beslissing te informeren en heet alle inwoners welkom op de informatieavond op woensdag 20 februari vanaf 19.30 uur in De Veldblomme in de Veldstraat 50 in Zevergem. Er zal tijd voorzien worden voor het beantwoorden van vragen.