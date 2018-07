Inbrekers vluchten met elektronica en juwelen 05 juli 2018

Inbrekers zijn afgelopen weekend aan de haal gegaan met juwelen, een laptop en een tablet uit een huis in de Reevijver in De Pinte. De bewoners vertrokken zaterdagmiddag en merkten dinsdagavond bij hun thuiskomst op dat de volledige woning doorzocht was. De inbrekers forceerden een raam aan de achterkant van het huis om binnen te raken. De politie voert een onderzoek naar de inbraak. (WSG)