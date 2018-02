Inbrekers slaan tweemaal ruit in 17 februari 2018

Dieven hebben donderdagnamiddag en -avond tweemaal ingebroken in woningen in De Pinte. In het Salviapark sloegen ze de ruit van de achterdeur in waardoor ze binnen raakten. Het hele huis werd doorzocht, maar op het eerste zicht is er niets gestolen. In een woning in Reevijver maakten ze wel buit. Daar sloegen ze een schuifraam in. Ze gingen aan de haal met 150 euro. (WSG)