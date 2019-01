Inbrekers slaan op de vlucht zonder buit Wouter Spillebeen

10 januari 2019

17u15 0 De Pinte Inbrekers hebben afgelopen woensdagavond tweemaal toegeslagen in woningen in dezelfde wijk in De Pinte. Bij de tweede inbraak werden ze betrapt.

De eerste inbraak gebeurde in de Zwaluwlaan in De Pinte. De daders sloegen achteraan een raam in en drongen binnen. De doorzochten de hele woning, maar maakten geen buit. “Behalve de braakschade is er geen nadeel gekend”, klinkt het bij de politiezone Schelde-Leie, die een onderzoek heeft opgestart.

De tweede inbraak gebeurde in de Lijsterstraat, waar de tuinen van de Zwaluwlaan gescheiden worden door de spoorweg. Daar forceerden de inbrekers een raam aan de achterkant van de woning. Ze begonnen het huis te doorzoeken, maar werden afgeschrikt toen de bewoner rond 20 uur thuiskwam. De inbrekers namen de benen zonder buit. De politie startte onmiddellijk een zoekactie op en het buurtinformatienetwerk werd geactiveerd. Uiteindelijk konden de dieven ontkomen. Het onderzoek door de politie loopt nog steeds.

Omdat de inbraken op dezelfde avond en in dezelfde wijk gebeurden, gaat het bij beide inbraken vermoedelijk over dezelfde daderbende.