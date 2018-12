Inbrekers forceren raam open in Burgemeester Boonelaan Jeffrey Dujardin

17 december 2018

19u03 0

In de Burgemeester Boonelaan in De Pinte hebben inbrekers vrijdag na de middag toegeslagen. De onbekenden forceerden een raam open achteraan in de woning en drongen binnen. Ze haalden de hele woning overhoop maar gingen met lege handen terug naar buiten. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.