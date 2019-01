Inbrekers aan het werk in de Koning Leopoldlaan Jeffrey Dujardin

21 januari 2019

In de Koning Leopoldlaan in De Pinte zijn zaterdagavond inbrekers aan het werk geweest. Tussen 17 uur en 21 uur forceerden de verdachten de achterdeur open. Ze doorzochten de volledige benedenverdieping en stalen een laptop en een tablet. De lokale politie van politiezone Schelde-Leie is een onderzoek gestart.