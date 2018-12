Inbrakenreeks in De Pinte: kledij, juwelen en geld buitgemaakt Jeroen Desmecht

19 december 2018

11u22 2 De Pinte Zes verschillende woningen in De Pinte kregen dinsdagavond ongewenst bezoek over de vloer. Juwelen, geld, parfum en kledij werden buitgemaakt. De daders gingen telkens op dezelfde manier te werk: ze forceerden een raam aan de achterkant van de woning om zo binnen te geraken. “Het onderzoek is momenteel nog volop bezig. Of het op een groep inbrekers gaat, kunnen wij nog niet bevestigen”, zegt politiewoordvoerder Katie Lefever.

In Varentschoot forceerden inbrekers een raam aan de achterkant van een huis. Ze doorzochten de volledige woning, maar hebben op het eerste zicht niets meegenomen. Iets verderop in de Acacialaan gingen inbrekers tussen 16.15 uur en 21.55 uur aan de haal met kledij en parfum. Ook hier raakten de daders via een raam aan de achterkant van de woning binnen.

Ook in Geetschuren wisten inbrekers binnen te geraken door een raam aan de achterkant van een huis te forceren. De volledige woning werd doorzocht, uiteindelijk gingen de daders met juwelen van de bewoners aan de haal.

Verder werd dinsdagavond uit twee woningen in de Grensstraat en in de Gloxinialaan een kleine som geld gestolen. Ook hier gingen de inbrekers op dezelfde manier tewerk. Aan het Louis Paul Boonpark wisten twee inbrekers in een woning binnen te geraken. Ze werden echter opgeschrikt door de bewoners en kozen het hazenpad. Ook in de Arboterumstraat in Gavere en in de Kouterbaan in Sint-Martens-Latem werden twee inbraken vastgesteld.

“We zijn ons bewust van het extra risico in deze periode. We blijven dan ook intensief patrouilleren, ook anoniem”, zegt Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie. “We vragen aan de inwoners om zelf ook een aantal extra maatregelen te nemen: zo kan je bijvoorbeeld de buitenverlichting aan laten als je het huis verlaat.Waardevolle spullen leg je best uit het zicht, zodat ze langs buiten niet zichtbaar zijn.”

Het onderzoek naar de inbraken is momenteel nog volop bezig. Over een inbrakenplaag wil de politie het alsnog niet hebben. “De inbraken vonden allemaal in een periode van 24 uur plaats. Los van deze reeks, is er nog geen reden om over een plaag te spreken.” Of de reeks inbraken het werk zijn van één en dezelfde bende, wordt nu onderzocht. De politie heeft ondertussen de buurtinformatienetwerken in de getroffen buurten gevraagd om extra alert te zijn.