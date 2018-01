In gracht: "Niet door alcohol, wel door slechte signalisatie" 02u47 0

De 24-jarige L. D. uit De Pinte is door de politierechter in Oudenaarde veroordeeld tot een effectieve boete van 1.000 euro en 15 dagen rijverbod nadat ze onder invloed van alcohol met haar wagen in de gracht reed op de Westerring in Oudenaarde. De jongedame had 1,22 promille alcohol in het bloed, wat overeenkomt met zo'n 5 glazen alcohol. "Maar daarom belandde ze niet in de gracht", onderstreepte haar advocaat. "De oorzaak ligt bij de slechte signalisatie op de Westerring. Haar wagen was total loss. Ze is dus bijzonder zwaar gestraft." (TVR)