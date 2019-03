Hoopgevende winter: 99,5 procent van fietsers in orde met verlichting Sam Ooghe

13 maart 2019

17u36 0 De Pinte 99,5 procent van de fietsers was deze winter in orde met de fietsverlichting. Dat blijkt uit cijfers van de politiezone Schelde-Leie.

“Eind november vorig jaar startten we met onze controles op fietsverlichting”, zegt communicatieverantwoordelijke Katie Lefever. “Hierbij besteedden onze wijkinspecteurs extra aandacht aan de zichtbaarheid van fietsers tijdens de donkere maanden. Dit gebeurde op uren en plaatsen waar er veel passage was, bijvoorbeeld aan de stations en scholen.”

In totaal controleerde de politie 1.700 fietsen op de verlichting. Slechts negen fietsen waren niet in orde. Het gaat om acht fietsen in De Pinte, en een in Nazareth. In Sint-Martens-Latem en Gavere bleek iedereen in orde.