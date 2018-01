Honderd extra stoelen voor volle kerk VIERINGEN MET EXTRA AANDACHT VOOR KINDEREN LOKKEN VOLK ANTHONY STATIUS

19 januari 2018

02u29 0 De Pinte Steeds minder kerkgangers? Niet in De Pinte. Noem het Kerkplein gerust een nieuwe hotspot. Pastoor Piet Herregods en zijn parochieploeg zijn zo populair dat de kerkfabriek 100 klapstoelen extra heeft gekocht voor speciale misvieringen. "Alles draait rond de boodschap die we uitdragen naar de gemeenschap. Het doet deugd dat we door de mensen gedragen worden", zegt Piet Herregods.

Terwijl in vele Vlaamse parochies de kerken leeglopen, ziet pastoor Piet Herregods in De Pinte meer en meer bezoekers opduiken in de kerk. Voor speciale vieringen investeerde de kerkfabriek zelfs in honderd extra klapstoelen. De voorbije eucharistieviering bleken die 513 stoelen nog niet genoeg, want er moesten nog tientallen mensen rechtstaan in de bomvolle kerk.





Toch is Piet Herregods geen man die graag met alle eer gaat lopen. "Dit gaat noch over mij, noch over die stoelen", zegt Piet. "De opkomst zit inderdaad in stijgende lijn, maar dat is het resultaat van wat we de voorbije jaren met onze parochiale ploeg hebben opgebouwd." Die ploeg bestaat onder andere uit diaken Guido Van Hevel en pastoraal vrijgestelde Sanne Vermeeren. "Pastoraal vrijgestelde wil zeggen dat ik vrijgesteld ben van mijn job als leerkracht zodat ik voltijds voor de parochie kan werken. Dit wordt gesponsord door de gemeenschap, niet door de kerk", zegt Sanne. "Wij kunnen ook rekenen op de hulp van zo'n 200 vrijwilligers. Zo werd een groep opgericht rond rouwzorg en een andere ploeg is met de opvang van vluchtelingen bezig. We zetten in op gemeenschapsopbouw en daarbij is ook communicatie belangrijk. Zo spreek ik geregeld de scholen aan en nodig de leerlingen en hun ouders en grootouders uit voor de spe- ciale gezinsvieringen."





In zo'n viering worden kinderen extra betrokken bij het gebeuren. "Ze mogen vooraan zitten, iets voorlezen, ze leren een liedje meezingen of ze mogen iets uitdelen. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud, wordt de mis ook voorgedragen in een hedendaagse taal."





Belevenis

"Denk nu niet dat onze kerk iedere zondagochtend bomvol zit", nuanceert Piet. "De massale opkomst zien we vooral tijdens de speciale vieringen. We mogen niet ontkennen dat de kerkgangers een kleine minderheid blijven, maar dat is niet erg. Het zou pas erg zijn mochten we als minderheid niets meer te zeggen hebben. En daarbij zie ik het zo: de mensen die naar de kerk komen, zitten er omdat ze dat zelf willen, niet omdat ze verplicht zijn. Het verhaal dat wij vertellen slaat blijkbaar aan en dat doet deugd. De sleutel tot het stijgende aantal bezoekers? Zelf geloven wat je verkondigt, deuren openen voor iedereen en bescheiden blijven. En de mensen iets laten beleven, niet enkel op zondagochtend, maar ook alle andere dagen."





De eerstvolgende speciale viering in De Pinte is de Lichtmis op zondag 4 februari. Die draait rond het thema 'Er was eens...' en alle kinderen krijgen een boekje mee waarin ze hun verhaal kunnen opschrijven.Wie een zitplaats wil, komt best op tijd. De dienst start om 11 uur. Info via http://www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be of de Facebookpagina.