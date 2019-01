Home Thaleia opent extern werkatelier in Groenstraat “Groenhuis is ontmoetingsplaats voor volwassenen met een beperking en geïnteresseerde burgers” Anthony Statius

07 januari 2019

16u08 0 De Pinte De bewoners van Home Thaleia hebben sinds maandag 7 januari hun eigen werkplek in hartje De Pinte. In de Groenstraat 12 werd officieel het Groenhuis ingehuldigd, een open-werkplek waar volwassenen met een beperking en geïnteresseerde burgers elkaar kunnen ontmoeten. “We zijn blij dat we nu wat meer buiten kunnen komen", zeggen bewoners Frederik en Chantal.

Home Thaleia biedt al twintig jaar begeleid wonen aan zestien volwassenen met een verstandelijke beperking in hartje De Pinte. Home Thaleia bredit nu haar werking uit met het Groenhuis, een woonhuis in de Groenstraat, waar de bewoners is kleine groepjes kunnen komen werken. Kersvers burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V) kwam op maandag 7 januari het Groenhuis openen.

“Officieel is Home Thaleia een tehuis voor niet-werkenden, maar toch vinden wij een zinvolle dagbesteding voor onze bewoners erg belangrijk”, zegt Jo Degroote, coördinator van de vzw Home Thaleia. “Deze dagbesteding bestaat uit drie componenten namelijk buitenshuis begeleid werk zoals in de kinderopvang of in een een school, taken verbonden aan het wonen zoals meehelpen bij het koken, strijken, poetsen of tuinwerk en de atelierwerking zoals zeep- en kaarsproducten maken, mailingopdrachten en handwerk. We hebben vastgesteld dat wonen én atelierwerk onder een dak niet optimaal is. De bewoners zijn duidelijk meer gemotiveerd bij een externe werkgever en we gingen dan ook op zoek naar een locatie voor externe atelierwerking. Daarom verhuis het kaarsen- en zeepatelier en het handwerkatelier naar het Groenhuis, een woonhuis in de Groenstraat dat we op enkele maanden tijd van een krot omgetoverd hebben tot een aangename plek om te vertoeven. De grootste troef van het Groenhuis is de grote moestuin waar we onze eigen groenten zullen kweken.”

Ook de bewoners zelf kwamen maandag al een kijkje nemen. Chantal De Mulder (41) en Frederik Deblauwe (38) wonen allebei zo’n twintig jaar in Home Thaleia en zij waren alvast razend enthousiast over hun nieuwe werkplek. “Ik zal hier iedere vrijdag komen voor onder andere handwerk en het maken van kaarsen en zeep”, zegt Chantal. “Ik ben blij dat we zo eens meer buiten kunnen komen. Het Groenhuis is op wandel- of fietsafstand van Home Thaleia.”

“In een eerste fase zal de werkplek open zijn van maandag tot vrijdag en dit telkens van 13.30 tot 16.30 uur”, zegt coördinator Karolien Huyghe. “We willen werken vanuit het idee van een open atelier. Wie ons aan het werk wil zien, is altijd welkom om een kijkje komen nemen, een bestelling te plaatsen, een praatje te slaan of mee te helpen. We geloven in de mogelijkheden én de meerwaarde om te werken met vrijwilligers. Zo kunnen bijvoorbeeld senioren die eenzaam zijn, helpen in de moestuin. Zo bouwen we bruggen tussen onze bewoners en de andere inwoners van De Pinte.”

Het Groenhuis kwam tot stand met de ondersteuning van de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente De Pinte.