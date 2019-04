Hinder op en naast E17 door plaatsing geluidsschermen Anthony Statius

08 april 2019

07u46 2 De Pinte Het Agentschap Wegen en Verkeer is op maandag 8 april gestart met het plaatsen van geluidsschermen langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte. Het verkeer op de snelweg zal daardoor tot eind juni in de beide richtingen over drie versmalde rijstroken moeten rijden. De geluidsschermen zullen geplaatst zijn voor het bouwverlof.

Langs de E17 tussen Zwijnaarde en De Pinte worden op drie verschillende plaatsen nieuwe geluidsschermen geplaatst over een lengte van ongeveer twee kilometer. De hoogte van het scherm varieert tussen 3,5 en 5,5 meter. Er wordt gewerkt aan de beperking van geluidshinder ter hoogte van de E17 in De Pinte voor de woonwijk Den Beer en Pont-Noord. In Zwijnaarde komt er een geluidsscherm langs de snelweg aan de woningen in de omgeving van Heerweg-Zuid.

Ter hoogte van de brug over de Grote Steenweg wordt een betonnen portiek gebouwd om de geluidsschermen te kunnen plaatsen. Tijdens de werken is verkeer er niet altijd mogelijk. Er wordt wel steeds een doorgang van drie meter voorzien voor fietsers en voetgangers. Voor de inwoners van Eke-Landuit en Zevergem is er ontsluiting via de rotonde Bonaparte en via Pont-Noord naar Heerweg-Zuid of de Krekelstraat - N60. Er wordt ook een omleiding voorzien van de N60 via de Krekelstraat naar Zevergem.