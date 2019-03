Hinder door werken aan fietssnelweg Anthony Statius

20 maart 2019

11u16 0 De Pinte In het kader van werken aan de fietssnelweg Deinze-Gent (F7) wordt deze week nieuw, rood asfalt geplaatst in de buurt van de Stationsstraat. T egen het weekend wordt de rijbaan weer opengesteld voor alle verkeer.

Na de werken blijft het huidige dubbelrichtingsfietspad in de Stationsstraat behouden in bestaande toestand. De signalisatie wordt echter wel aangepast zodat het duidelijk is dat fietsers op de baan rijden en voetgangers het huidige fietspad mogen gebruiken.

Verder werd in samenspraak met de provincie beslist om de fietssnelweg naar Nazareth (F45) in beide richtingen via Aan de Bocht te laten verlopen. De weg ‘Aan de Bocht’ naast de tunnel zal dus tweerichtingsverkeer worden voor fietsers. Op deze manier dienen fietsers komende uit Nazareth, de Langevelddreeftunnel of de Carrefour Market niet meer de rotonde Groenstraat over te steken en is de fietssnelweg ook veel leesbaarder. Fietsers zullen ook toestemming krijgen om van de Stationsstraat naar het Groenpark te fietsen. Aangezien deze nieuwe verkeerssituaties in het begin kunnen leiden tot onduidelijkheid en conflicten zal de dienst Grondzaken alles opvolgen en bijsturen waar nodig. Bemerkingen en suggesties zijn daarom steeds welkom.