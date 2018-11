Herdenking 11 november met plechtigheid en muziek Anthony Statius

06 november 2018

De gemeente De Pinte herdenkt 11 november met een herdenkingsplechtigheid aan het gemeentehuis. Daarnaast zal ook de fototentoonstelling over 11.11.11 te zien zijn en verder is er ook de expositie van Art-i-choque over het thema bevrijding, vrede, respect en samenleven.

Het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Deze gebeurtenis wordt in De Pinte op zondag 11 november op passende en serene wijze herdacht. Om 9.30 uur wordt in het parkje in Wissenbulk het bord bij de Vredesboom onthuld en om 10 uur is er aan de gedenksteen aan het gemeentehuis een plechtigheid met de last post, een toespraak door de burgemeester, een bloemenhulde en muzikale ondersteuning door Harmonieorkest De Pinte. Nadien wordt de viering verdergezet in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur biedt er met medewerking van het 11-comité alle deelnemers een receptie aan.

Om 15 uur biedt de cultuurraad in de kerk van Zevergem het gratis concert ‘Pack up’ aan van het Oberon Strijkkwintet. Met het vrolijke deuntje ‘Pack up your troubles in your old kit-bag, and smile, smile, smile …’ marcheerden duizenden Britse soldaten in het begin van de Eerste Wereldoorlog naar het front. In deze herdenkingsevocatie brengt het Oberon Strijkkwintet verhalen van moedige vrouwen en mannen. Aan de hand van de lotgevallen en anekdotes van gewone mensen in ‘den grooten oorlog’ schetsen ze de maatschappelijke en muzikale evolutie in deze woelige periode uit de geschiedenis. Met muziek van componisten als De Boeck, Bartók, Granados, Satie, Stravinsky en Hindemith.