Heraanleg kruispunt Weefstraat-Begoniastraat 07 maart 2018

02u44 0

In De Pinte start deze week de heraanleg van het kruispunt Weefstraat-Begoniastraat, vermoedelijk tot eind mei. Vanaf de Weefstraat kan je niet naar de N60 rijden. Ook het kruispunt Rozenstraat - Begoniastraat wordt vanaf deze week onderbroken en heraangelegd. Deze werken duren tot eind maart. Het kruispunt Bosstraat-Kannestraat is afgewerkt en staat open voor plaatselijk verkeer. De aannemer is riolering aan het plaatsen in de Oudenaardseheerweg, op grondgebied Nazareth. Hierdoor zal deze straat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer tot eind april. Gedurende deze werken zijn de Zagmanstraat en Vossenholstraat in Nazareth eenrichtingsstraten. Tijdens de werken aan de Oudenaardseheerweg in Nazareth is er een omleiding via de Klapstraat, Kortrijkseheerweg, Bommelstraat, Pintestraat, Nieuwstraat en omgekeerd. Plaatselijk verkeer kan via de Bosstraat. (ASD)