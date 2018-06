Gewond na aanrijding door truck 16 juni 2018

De bestuurder van een Skoda Fabia is gisterenvoormiddag heel goed weggekomen bij een zwaar verkeersongeval op het kruispunt van de N60 met de Polderdreef in De Pinte. De kleine wagen stond er rond 10.15 uur op de N60 in de richting van Gent stil aan de verkeerslichten, maar werd langs achter aangereden door een vrachtwagen. Door het ongeval zat het slachtoffer gekneld in het voertuig en moest de brandweer hem bevrijden. De ziekenwagen bracht de man gewond, maar niet in levensgevaar, over naar het AZ Maria Middelares in Gent. Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder in de richting van Gent. Zo waren er twee rijstroken versperd. De brandweer ruimde de rijbaan op en de Skoda moest getakeld worden. (JEW/DCRB)