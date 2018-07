Gevels nieuwbouw besmeurd met zwart goedje 09 juli 2018

02u41 0

De voorgevels van twee nieuwbouwwoningen in het Begoniapark in De Pinte zijn zaterdagnacht besmeurd met een zwart goedje. Voor een gezin, dat momenteel in Frankrijk op reis is, valt op die manier zijn vakantie wel in het water. De politie is een onderzoek gestart naar de vandalenstreek. Getuigen mogen zich dan ook melden. (JEW)