Gestolen Range Rover in Nederland gevonden 27 januari 2018

Inbrekers hebben donderdagnacht de Range Rover van een gezin uit De Pinte gestolen. Dat meldt de politie van zone Schelde-Leie. De dieven konden binnendringen in de woning op de Eeuwfeestlaan via de achterdeur. Ze gingen aan de haal met een portefeuille en de autosleutels van de luxewagen, die voor de woning geparkeerd stond. Enkele uren later was de wagen terecht. Via het trackingsysteem van de Range Rover kon het voertuig gelokaliseerd worden in Bergen-Op-Zoom, in Nederland. (OSG)