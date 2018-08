Gemeente zoekt verdienstelijke vrijwilligers 29 augustus 2018

Het gemeentebestuur van De Pinte organiseert op vrijdag 7 december een vrijwilligersfeest. "Tijdens dit feest willen we een paar mensen extra in de schijnwerpers zetten en we zijn op zoek naar geschikte kandidaten", zegt communicatieambtenaar Isabel Coppens.





Zoals ieder jaar zet de gemeente De Pinte haar vrijwilligers in de bloemetjes met een feest. Dit vindt plaats op vrijdag 7 december.





"Alle leuke en fijne activiteiten die dit jaar in onze gemeente werden georganiseerd, worden gedragen door vele, soms onzichtbare, helpende handen", zegt Isabel Coppens. "En die verdienen een dikke merci. We zijn op zoek naar vrijwilligers, verdienstelijke burgers en verenigingen die op vlak van cultuur, jeugd of sport De Pinte op de kaart hebben gezet. Wie iemand kent die het verdient een ambassadeur te zijn van onze gemeente en genomineerd kan worden voor Cultuurverdienste, Jeugdverdienste of Sportverdienste, mag ons dit laten weten. Je kan nog tot maandag 1 oktober een kandidatuur indienen via het online formulier op www.depinte.be/vrijwilligersfeest."





Meer informatie over het vrijwilligersfeest krijgt u via de Dienst Vrije tijd, OCP op het telefoonnummer 09/280.98.46 of via een mail naar vrijetijd@depinte.be. (ASD)