Gemeente bespaart 2,5 miljoen euro door herziening lening Anthony Statius

09 april 2019

11u34 0 De Pinte Het gemeentebestuur van De Pinte heeft 2,5 miljoen euro aan rente bespaard op een lening die werd aangegaan op voorstel van Farys. “Met het nieuwe bestuur zijn we erin geslaagd om de rentevoet terug te brengen tot een realistisch niveau van 2,2% en dit leverde ons een fikse besparing op”, zegt schepen van Financiën Kristof Agache (N-VA).

“In 2008 is de gemeente De Pinte ingegaan op een voorstel van TMVW, het huidige Farys, om een financiering aan te gaan”, legt schepen Kristof Agache uit. “Deze lening had tot doel om de hoge kostprijs die vast hangt aan de geplande rioleringsprojecten financieel draagbaar te maken. De gemeente kon onmogelijk deze investering met eigen middelen zelf voorzien. Er is daarom toen ingeschreven op de financiële ondersteuning van Farys in de vorm van een lening met een looptijd van 50 jaar en een vaste intrestvoet van 4,5%. Gezien de dalende evolutie van de rentevoeten heeft de nieuwe coalitie beslist om onmiddellijk deze lening te herzien. We zijn erin geslaagd om de rentevoet terug te brengen tot een realistisch niveau van 2,2% en bovendien is de looptijd teruggebracht van 50 jaar naar 30 jaar. Dit alles levert de gemeente een besparing op van ruim 2,5 miljoen euro over de volledige looptijd.”

Het voorstel werd unaniem goedgekeurd door alle partijen.