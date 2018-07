Geluidsschermen tegen najaar 26 juli 2018

De geluidsschermen langs de E17 komen er hoogstwaarschijnlijk dit jaar.





Het AWV heeft de aanbesteding van het project eindelijk gepubliceerd", zegt burgemeester Hilde Claeys (RUIMTE). In de omschrijving staat dat "de geluidshinder voor de woonwijk Den Beer en in de omgeving van Pont Noord in De Pinte en de woningen in de Heerweg-Zuid op het grondgebied van Zwijnaarde, veroorzaakt door het verkeer op de E17, kan beperkt worden door het plaatsen van geluidsschermen langsheen de autosnelweg."





"De vraag naar geluidsschermen leeft al geruime tijd", zegt burgemeester Claeys. "We zijn blij dat de aanbesteding nu werd gepubliceerd zodat de werken nog in 2018 kunnen aanvatten. Het zal de leefkwaliteitgevoelig verbeteren. De opening van de offerten is voorzien voor 20 augustus waarna de werken kunnen worden gegund. De werken zullen 75 werkdagen duren. De gemeente draagt 10% van de kosten." (ASD)