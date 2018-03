Geluidsschermen E17 komen er dit jaar 27 maart 2018

De langverwachte geluidsschermen langs de E17 komen er nog dit jaar. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) ondertekende het voorstel tot gunningsprocedure voor de plaatsing van de geluidspanelen in Zevergem.





"Goed nieuws voor de inwoners van Zevergem", zegt mobiliteitschepen Leen Gryffroy (N-VA). "Ik woon zelf in Zevergem en ik weet dat dit een heel belangrijk dossier is. De schermen komen over een lengte van 850 meter in de richting van Kortrijk en over 500 meter in de richting van Antwerpen. De hoogte varieert tussen 3,5 en 5 meter. De geraamde kosten bedragen 2,8 miljoen euro. De werken starten in het najaar en zullen afgerond zijn tegen het einde van dit jaar. De geluidshinder van de woonwijken gelegen in de Pont-Noord en Molenstraat en in de omgeving van Den Beer, Grote Steenweg, Korte Veldstraat en Boeregemstraat is dus binnenkort verleden tijd." (ASD)