Fietser aangereden na verwarring op kruispunt 28 juni 2018

Een fietser is maandag om 21.50 uur lichtgewond geraakt nadat hij een aanrijding had met een wagen op de N35 in De Pinte. De 18-jarige fietser uit Nazareth kwam vanuit Deinze toen hij, net als een wagen die uit de tegenovergestelde richting kwam, in wilde slaan naar de Warandestraat. De Ford Focus vertraagde omdat de chauffeur even verblind werd door de laagstaande zon, maar de fietser dacht dat die hem voorrang verleende. Toen de fietser het kruispunt overstak, werd hij geraakt. (WSG)