Fietser (51) botst bij uitwijkmanoeuvre 03 augustus 2018

Een Pintenaar is op woensdagavond zwaargewond geraakt in de Baron de Gieylaan. Iets voor 18 uur moest de 51-jarige man ter hoogte van het wandelpad uitwijken voor een groep wandelaars. Daardoor kwam hij op de rijbaan terecht, waar een 69-jarige Gentenaar hem aanreed met de auto. De fietser viel ongelukkig en werd afgevoerd naar Maria Middelares. Hij was evenwel nooit in levensgevaar. (OSG)