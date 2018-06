Evelyne Gomes trekt Open Vld-lijst 08 juni 2018

Evelyne Gomes (48) trekt de liberale lijst in De Pinte en Zevergem. Evelyne is sinds 2016 voorzitter van Open VLD. "De andere kandidaten maken we binnenkort bekend", zegt Gomes. Tijdens de jaarlijkse Oesterbar van Open Vld De Pinte werd voorzitter Evelyne Gomes voorgesteld als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2012 zette ze haar eerste stappen in de gemeentepolitiek, achteraan de lijst. Evelyne werkte twintig jaar in de banksector en sinds 2012 werkt ze als zelfstandig interieurontwerpster. "Twintig jaar geleden waren mijn man en ik de eerste inwoners van de wijk Eekbulk"", zegt Evelyne. "We hebben er een wijkcomité opgericht en daarna werd ik onder andere actief in de schoolraad van de gemeentelijke basisschool en bij de speelpleinwerking Amigos. Ik ben zeer geëngageerd en dit wil ik nu ook verder vertalen naar de politiek. We gaan er met een groep van 21 enthousiaste mensen voor in oktober." (ASD)